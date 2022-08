De top e calça colada, Luciana Gimenez exibe corpaço desenhado na academia

Apresentadora Luciana Gimenez impressionou ao mostrar curvas torneadas em treino

Redação Publicado em 03/08/2022, às 14h41

A apresentadora Luciana Gimenez (52) mostrou nesta quarta-feira, 03, como faz para manter a forma. Em uma série de vídeos nos stories de sua rede social, a famosa apareceu treinando e impressionou com seu físico sarado.

Usando um look fitness cheio de estilo, a apresentadora da RedeTV! apareceu fazendo musculação com muita beleza. De top e calça colada, Luciana Gimenez ostentou sua silhueta seca, mas bem desenhada.

"Depois vou poder dar tchau para o povo", brincou a artista ao treinar os braços na companhia de seu peronal trainer.

Após finalizar os exercícios, a musa se gravou no espelho e contou: "Acabei a malhação estou me preparando para viajar com meu filho".

Luciana Gimenez manda recado especial para o ex-marido

Diferente da grande maioria, Luciana Gimenez se dá bem com os seus exs. Prova disso, foi a declaração que ela fez nos últimos dias para o pai de seu filho Lorenzo Gabriel (11), o seu ex-marido Marcelo de Carvalho.

"Feliz aniversário, Gordoooo! Papai do Lolô", desejou a apresentadora para o ex-esposo, com quem ficou casada até 2018.

Atualmente, a famosa está comprometida com o empresário Renato Breia (34), com quem assumiu o relacionamento no final do ano passado. Desde então, ela sempre compartilhar fotos de viagens com o amado pelo mundo.

