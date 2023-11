De top, Camilla Camargo ostenta cintura fininha durante treino na academia

A atriz Camilla Camargo impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir o corpo sarado

Camilla Camargoimpressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 9, ao exibir seu corpo sarado. Em meio a polêmica em família, a atriz tirou um tempo para se exercitar e chamou a atenção ao fazer uma foto no espelho da academia.

Na foto postada no feed do Instagram, a artista, mãe de Joaquim, de 4 anos, e de Julia, de 2, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa, ostentou sua cintura fininha ao surgir usando um top e um shorts preto durante o treino. Ela ainda esbanjou sua beleza natural ao aparecer sem maquiagem e com os fios preso em um coque.

"Bora cuidar de mim", escreveu Camilla na legenda da publicação, recebendo uma chuva de elogios dos internautas. "Tá linda", disse uma seguidora. "Pela madrugada! Esse corpo mamamusa!", escreveu outra. "Gata demais", falou uma fã. "Linda por dentro e por fora", afirmou mais uma.

Vale lembrar que a família Camargo está envolvida em uma grande polêmica após Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, ser acusada de criar um perfil falso nas redes sociais para atacar os parentes do sertanejo. Nesta última quarta-feira, 9, Camilla e Wanessa Camargo decidiram se manifestar sobre essa situação.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Comemoração do aniversário em família

No dia 17 de outubro, Camilla Camargo completou 38 anos de vida, e reuniu os familiares e amigos para comemorar a data especial. Nas redes sociais, a atriz surgiu sorridente ao lado do marido, Leonardo Lessa, dos filhos, Joaquim, de 4 anos, Julia, de 2, da irmã, Wanessa Camargo, da mãe, Zilu Camargo, dos sobrinhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9, e de algumas amigas.

"Olá 3.8! Que delícia te receber… feliz por estar aqui cercada de amor, de saúde e com tantas bençãos ao meu redor… grata, feliz, e ainda sonhando, porque é tão bom sonhar. Pena que aniversário é só uma vez ao ano porque eu amo comemorar a oportunidade de viver, comemorar a minha vida. Despretensiosamente algumas pessoas vieram me ver hoje, me ligaram e eu falei 'passa aqui que comprei bolo rs' e elas vieram e deixaram meu dia mais colorido. Algumas não saíram na foto, mas estiveram aqui, algumas não estiveram aqui mas estão na foto da minha vida. Obrigada, meu Deus... foi tudo lindo", contou ela.