Camilla Camargo celebra aniversário com festa intimista: "Cercada de amor"

Camilla Camargo usou as redes sociais para mostrar como comemorou seu aniversário. Nesta terça-feira, 17, ela completou 38 anos e reuniu os familiares e amigos para comemorar a data especial.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz surgiu sorridente ao lado do marido, Leonardo Lessa, dos filhos, Joaquim, de 4 anos, Julia, de 2, da irmã, WanessaCamargo, da mãe, Zilu Camargo, dos sobrinhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9, e de algumas amigas.

Ao dividir os registros da comemoração, Camilla falou sobre o novo ciclo. "Olá 3.8! Que delícia te receber… feliz por estar aqui cercada de amor, de saúde e com tantas bençãos ao meu redor… grata, feliz, e ainda sonhando, porque é tão bom sonhar. Pena que aniversário é só uma vez ao ano porque eu amo comemorar a oportunidade de viver, comemorar a minha vida", começou.

Depois, a atriz também falou sobre passar a data ao lado de pessoas especiais. "Despretensiosamente algumas pessoas vieram me ver hoje, me ligaram e eu falei 'passa aqui que comprei bolo rs' e elas vieram e deixaram meu dia mais colorido. Algumas não saíram na foto, mas estiveram aqui, algumas não estiveram aqui mas estão na foto da minha vida. Obrigada, meu Deus... foi tudo lindo", finalizou.

Wanessa Camargo homenageia a irmã

Wanessa Camargo comemorou o aniversário de 38 anos da irmã, Camilla Camargo, com uma bela homenagem. No Instagram, a cantora postou uma foto ao lado da aniversariante, da sobrinha, Julia, e da mãe, Zilu Camargo, e se declarou para a irmã.

"Para a melhor irmã do mundo, @camilla_camargo, que a vida continue a te abençoar com amor, alegria e sucesso. Feliz aniversário! Que todos os teus sonhos se realizem e que muita luz ilumine o teu caminho! Te amo!", desejou a artista na legenda da publicação. Veja a publicação!