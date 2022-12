De maiô, Claudia Raia exibe barrigão de grávida ao treinar na academia: ''Na luta''

Atriz Claudia Raia se gravou treinando na academia usando maiô e chamou a atenção ao deixar barriga com Luca à mostra

A atriz Claudia Raia (56) encantou ao mostrar mais um clique de sua barriga na rede social. Nesta segunda-feira, 26, após o Natal, a famosa se gravou na academia e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

No registro publicado em seus stories, a artista apareceu usando um maiô estampado com recortes e impressionou ao deixar o abdômen redondinho à mostra. Com mais de cinco meses de gestação, ela ostentou Luca em sua barriguinha.

Determinada e sempre focada em sua rotina de exercícios, Claudia Raia marcou seu personal trainer, que cuida de seus treino desde a gestação de Sophia Raia (19). "Na luta! Vambora?", escreveu a famosa inspirando os seguidores com sua boa forma.

Ainda nas últimas semanas, a esposa de Jarbas Homem de Mello (53) encantou ao surgir pegando pesada na musculação vestindo um macacão preto colado, que também deixou sua barriguinha em evidência.

Desde o início de sua terceira gravidez, a atriz vem compartilhando sua rotina fitness e provando que não considera a gestação uma desculpa para parar a academia.

Grávida, Claudia Raia faz desabafo

A atriz Claudia Raia comentou sobre seu aniversário. Na ocasião, ela confessou que nem sempre as pessoas lembram da data, já que é muito próximo do Natal. Neste ano, a artista tem um motivo a mais para comemorar: ela está grávida pela terceira vez.

"Estou a menos de 24h pro meu aniversário. 56 anos, gravidinha. Olha que aniversário diferente, especial, muito bacana", disse ela, e completou: "Eu amo fazer aniversário, eu amo. Amo celebrar a vida, amo receber as pessoas que eu amo, amo receber carinho, parabéns. Sempre fui assim".

Então, a artista desabafou: "A pessoa que faz 23 de dezembro aniversário, ela não é notada. Ninguém lembra disso, está todo mundo correndo, fazendo compra de natal, ninguém lembra. Então desde pequenininha foi assim".