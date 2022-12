Grávida, Claudia Raia faz desabafo: 'Ninguém lembra'

Prestes a completar 56 anos, Claudia Raia reflete sobre como é fazer aniversário pouco antes do Natal

A atriz Claudia Raia contou que vai completar 56 anos de vida na próxima sexta-feira, 23, e já está animada para a data. Porém, ela confessou que nem sempre as pessoas lembram do seu aniversário, já que é muito próximo do Natal. Neste ano, a artista tem um motivo a mais para comemorar: ela está grávida pela terceira vez.

"Estou a menos de 24h pro meu aniversário. 56 anos, gravidinha. Olha que aniversário diferente, especial, muito bacana", disse ela, e completou: "Eu amo fazer aniversário, eu amo. Amo celebrar a vida, amo receber as pessoas que eu amo, amo receber carinho, parabéns. Sempre fui assim".

Então, a artista desabafou: "A pessoa que faz 23 de dezembro aniversário, ela não é notada. Ninguém lembra disso, está todo mundo correndo, fazendo compra de natal, ninguém lembra. Então desde pequenininha foi assim".

Claudia Raia espera o nascimento de mais um menino, Luca, que é fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello (53). Ela já é mãe de Enzo (25) e Sophia (19), frutos do antigo casamento com Edson Celulari (64).

Em participação no programa Encontro, da Globo, nesta manhã, Raia contou sobre a surpresa de descobrir a gravidez após uma viagem em família. "Viajei com meus filhos, subi ladeira, pulei de barco, tudo grávida sem saber. Só sentia um soninho, achei que tava puxado esse ano pra mim. Foi até bom, porque engravidar aos 55 anos de idade é um peso que pode não dar certo, ninguém engravida com essa idade, e não saber no primeiro trimestre foi bom para dar aquela relaxada", contou ela.

Claudia Raia exibe o barrigão em fotos de biquíni

Há poucos dias, a atriz Claudia Raia aproveitou um momento de folga na rotina para renovar o bronzeado ao ar livre. Grávida do terceiro filho, ela ostentou o seu barrigão enquanto relaxava na área da piscina. O momento especial foi registrado pelo marido dela.