De macacão vermelho, Claudia Raia exibe barrigão de 5 meses na academia: ''Na luta''

Aos 55 anos grávida, atriz Claudia Raia mostrou barrigão de Luca durante musculação e encantou

A atriz Claudia Raia (55) mostrou mais uma vez que continua firme nos treinos de musculação. Nesta quinta-feira, 01, a artista compartilhou um vídeo se exercitando na academia e chamou a atenção com o tamanho de sua barriga.

No registro, a famosa apareceu sentada fazendo um aparelho para as costas e deu um show de boa forma com muita beleza ao protagonizar o momento vestindo um macacão fitness da cor vermelha.

Com a peça bem colada ao corpo, Claudia Raia exibiu seu barrigão com Luca, seu terceiro filho, o primeiro com o artista Jarbas Homem de Mello (53). "Na luta", disse ela sobre continuar se movimentando durante a gravidez.

No início da gravidez, a famosa comentou que estava achando a barriga da terceira gestação bem maior do que das outras vezes. "Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu quando fiquei grávida do Enzo eu só fui ter barriga com seis mesmo uma barriguinha, aí a segunda gravidez mudou completamente, ai a Sophia quando tinha três meses de gravidez já tinha uma barriga", contou como foi quando estava esperando Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (19).

Logo em seguida, Claudia Raia se mostrou chocada com a atual gestação. "Amor, agora, to entrando na décima nona semana, penúltima semana antes de entrar no quinto mês, olha aqui, olha a diferença, musculatura né amor, já foi já voltou, terceira vez que ela vai", falou que os músculos do corpo "afrouxaram".

Claudia Raia é criticada pelo filho ao gravar perrengues da gravidez

A atriz Claudia Raia divertiu os internautas ao compartilhar um vídeo mostrando alguns perrengues que está enfrentando na gravidez e surpreendeu ao deixar o registro ainda mais engraçado ao revelar a reação do filho mais velho, Enzo Celulari, nos bastidores da gravação.

Mostrando que está com dificuldade para achar uma posição para dormir ao surgir se revirando em um sofá, a famosa arrancou risadas logo em seguida ao surgir comendo um doce de coco sentada na privada para dizer que não para de ter fome e vontade de ir ao banheiro.

Ao fazer a cena no vaso sanitário, Claudia Raia foi questionada pelo primogênito o que ela estava fazendo comendo em um lugar onde as pessoas fazem suas necessidades.

