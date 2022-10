De maiô cavado, Juju Salimeni exibe pernões ao fazer bike em sua casa: ''Em jejum''

Apresentadora Juju Salimeni chamou a atenção ao surgir treinando de maiô em sua mansão logo ao acordar

A apresentadora Juju Salimeni (35) chamou a atenção nesta terça-feira, 25, ao mostrar como se exercita no conforto de seu lar. Em uma sala de sua mansão, ela apareceu em cima de uma bike e esbanjou sua boa forma.

Logo ao acordar e sem tomar café da manhã, a ex-panicat subiu no aparelho para queimar calorias e roubou a cena ao surgir usando apenas um maiô.

Vestindo apenas a peça de banho cavadíssima, Juju Salimeni ostentou suas pernas musculosas enquanto treinava com uma vista deslumbrante de sua casa para a natureza e a piscina.

"Aeróbico em jejum", contou ela sobre a estratégia de não se alimentar e ir se movimentar logo que saiu da cama.

Ainda nesta segunda-feira, 24, a apresentadora deu um show de estilo e boa forma ao compartilhar uma selfie exibindo seu look do dia casual, mas cheio de atitude. De cropped decotado e calça baixa, ela exibiu seu corpaço desenhado e recebeu elogios.

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpaço musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre utilizar os hormônios para ficar "grande".

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

