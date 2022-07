De macacão micro, Gracyanne Barbosa coloca corpão para jogo na academia

Musa fitness, Gracyanne Barbosa chocou ao exibir suas curvas musculosas em ação no treino

Publicado em 15/07/2022, às 07h41

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) mostrou suas curvas em ação em um novo vídeo na rede social.

Nesta quinta-feira, 14, a esposa do cantor Belo (48) surgiu treinando pernas na academia e chamou muita atenção com o look escolhido para o momento, um macacão curtinho.

Usando a peça de tamanho micro e bem justa, Gracyanne Barbosa deixou seu corpaço à mostra com seus músculos saltando.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a famosa. "A melhor que nós temos", disseram os fãs. "Que perfeita", exclamaram outros.

Além de impressionar na academia, Gracyanne Barbosa para tudo com seus vídeos de pole dance. Recentemente, ela deu o que falar ao surgir quase sem roupa encaixando o bumbum na barra.

Gracyanne Barbosa exibe boa forma impressionante na academia; veja o vídeo: