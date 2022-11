De look verde e amarelo, Gracyanne Barbosa exibe curvas turbinadas em ação e choca

Musa fitness Gracyanne Barbosa esbanjou corpaço musculoso em look da Copa durante treino intenso na academia

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) deu um toque especial para o seu treino nesta segunda-feira, 28. Entrando no clima da Copa, a famosa aproveitou o jogo do Brasil para escolher seu look de ginástica.

Nos vídeos compartilhados em seus stories no Instagram, a esposa do cantor Belo (48) apareceu pegando pesado na musculação para pernas e chamou a atenção ao surgir vestindo as cores da Seleção.

De top e calça amarelas, com detalhes em verde, Gracyanne Barbosa colocou seu corpaço musculoso para jogo e roubou a cena no local.

Fazendo exercícios para as pernas, a musa fitness impressionou com os músculos fortes e saltando na roupa. Quase agachando até o chão, ela provou mais uma vez que não brinca quando está na academia.

Ainda nos últimos dias, a esposa de Belo revelou que aumentou o seu peso. Chocada ao subir na balança, ela gravou o número e se mostrou perplexa.

Gracyanne Barbosa treina em clima de Copa; veja:

Sem calcinha, Gracyanne Barbosa exibe bumbum 'gritando' em look rasgado na academia

A musa fitness Gracyanne Barbosa roubou a cena na academia ao eleger mais um look nada discreto para fazer musculação. Recentemente, a influenciadora apostou em um conjuntinho azul e chamou a atenção.

Como de costume, a esposa do cantor Belo dispensou a roupa íntima para se exercitar e impressionou ao exibir seu bumbum estourando e bem desenha na calça apertada, que ficou "atolada" em seus glúteos.

Em outro momento, Gracyanne Barbosa causou com outra roupa fitness toda recortada. Na ocasião, era um macacão preto cheio de "rasgos", que revelou quase tudo.

