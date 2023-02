De look colado, Naiara Azevedo exibe bumbum empinado na academia

Cantora Naiara Azevedo chamou a atenção ao ostentar corpaço em look fitness justinho durante treino de glúteos

A cantora Naiara Azevedo (33) chamou a atenção ao compartilhar um momento fitness em sua rede social nesta quinta-feira, 23. Pronta para treinar na academia, a ex-BBB impressionou ao exibir suas curvas em um look de ginástica.

Em seus stories, a artista sertaneja primeiro publicou uma selfie no espelho exibindo a roupa escolhida para queimar as calorias. De conjuntinho, composto por top e calça colada, ela esbanjou seu corpaço escultural com estilo.

Em seguida, a famosa compartilhou um vídeo pegando pesado na musculação e mostrou que estava trabalhando os glúteos na polia.

++ De top e shortinhos de ginástica, Naiara Azevedo ostenta corpaço escultural: ''Amei''

Fazendo força, Naiara Azevedo exibiu seu bumbum na lua enquanto realizava o exercício para ficar com ele ainda mais empinado.

É bom lembrar que antes de 2020, a cantora eliminou 33 kg ao adotar hábitos mais saudáveis e após a perda de peso ainda realizou uma lipo HD para ficar com maior definição na barriga.

Veja os registros de Naiara Azevedo treinando:

Naiara Azevedo resgata tweet de Paula e se 'vinga' da eliminada: ''Lei do retorno"

A eliminação de Paula Freitas do BBB 23 foi comemorada pela cantora Naiara Azevedo. A sertaneja inclusive fez questão de mostrar que tem motivos para isso, afinal, a eliminada também celebrou quando ela saiu do BBB 22.

Em seu Twitter, a famosa resgatou um tweet de Paula falando para a cantora vir pegar seus 50 reais fora do reality. A citação foi feita para brincar com a famosa música de Naiara Azevedo, 50 reais.

"Toma aqui teus 50 reais e vaaaaza dessa casa Naiara! #BBB 22", escreveu a ex-casa de vidro sobre a eliminação da artista no ano passado.

Sem deixar barato, Naiara Azevedo comentou o tweet. "Que coincidência, a gata falou pra eu "vazaaaar" na semana 3 e num é que ela também vazou de quarta, eu tô é boba com a lei do retorno", falou a cantora.