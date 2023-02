Naiara Azevedo resgata tweet de Paula e se 'vinga' da eliminada: ''Lei do retorno''

Cantora Naiara Azevedo expôs tweet de Paula torcendo por sua eliminação no 'BBB 22' e comemorou saída da sister no 'BBB 23'

A eliminação de Paula Freitas do BBB 23 foi comemorada pela cantora Naiara Azevedo. A sertaneja inclusive fez questão de mostrar que tem motivos para isso, afinal, a eliminada também celebrou quando ela saiu do BBB 22.

Em seu Twitter, a famosa resgatou um tweet de Paula falando para a cantora vir pegar seus 50 reais fora do reality. A citação foi feita para brincar com a famosa música de Naiara Azevedo, 50 reais.

"Toma aqui teus 50 reais e vaaaaza dessa casa Naiara! #BBB 22", escreveu a ex-casa de vidro sobre a eliminação da artista no ano passado.

Sem deixar barato, Naiara Azevedo comentou o tweet. "Que coincidência, a gata falou pra eu "vazaaaar" na semana 3 e num é que ela também vazou de quarta, eu tô é boba com a lei do retorno", falou a cantora.

Veja:

Que coincidência 🫢a gata falou pra eu “vazaaaar” na 3 semana 🙁 e num é que ela também vazou de quarta 🤔 , eu tô é boba com a lei do retorno 🤭 pic.twitter.com/0WHPDdhbo8 — Naiara Azevedo 🤡💸 (@Naiarazevedo) February 15, 2023

Eliminada, Paula assiste a vídeos de Cristian e desabafa: ''Cínico''

Em participação no Bate-Papo BBB, Paula assistiu aos vídeos de Cristian falando sobre a relação com ela. No momento em que o brother comentou sobre a aproximação dos dois, ela disparou que ele não seu tipo. "Você não faz o meu estilo, Cristian!", disse ela vendo o VAR. Quando o empresário falou que eles estavam se "enrolando", a biomédica negou. "Eu conversei com ele antes sem precisar ficar", comentou.

A apresentadora Vivian Amorim perguntou se o brother fazia seu estilo. "Não, eu gosto de negão, entendeu? O Cristian era realmente aquele lance, lá dentro acaba que qualquer afeto vira muita coisa. Você tá longe de casa, gente, então nem eu que não gosto de toque físico já tava aprendendo a abraçar mais, a beijar mais, a fazer uma carícia. É o que eu falei: 'Gente, eu tô aprendendo a ser assim aqui dentro porque lá fora eu sou zero isso", justificou.

"Que filho da mãe! O Cezar falou: 'Pega ela'. Aí, Cezar se acha e o Fred Nicácio também foi maldoso. Mel na chupeta", acrescentou a eliminada, que ainda chamou o brother de cínico.