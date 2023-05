De look branco, Graciele Lacerda rouba a cena na academia: ''Só pra quem pode''

Toda de branco, Graciele Lacerda rouba a cena ao exibir curvas desenhadas em treino na academia

A musa fitness Graciele Lacerda (42) roubou a cena na academia nesta quarta-feira, 17, ao ir treinar com um look todo branco. Usando a roupa de ginástica bem colada ao corpo, a influenciadora mostrou sua boa forma em ação.

No vídeo publicado em sua rede social, a noiva de Zezé Di Camargo (60) surgiu fazendo um treino de inferiores bem focado em seu bumbum e nas pernas.

Cheia de estilo, Graciele Lacerda mostrou suas curvas torneadas em ação enquanto fazia musculação. "Meu treino de hoje: posterior e glúteos", mostrou ela para seus seguidores.

Nos comentários, os internautas admiraram a boa forma da noiva do cantor sertanejo. "Perfeição", elogiaram os fãs. "Malhar e branco é só pra quem pode", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, a musa fitness chamou a atenção ao surgir de biquíni de lacinho na praia. A famosa impressionou com sua barriga chapeada e pernas bem definidas.

Leia também:Graciele Lacerda fala sobre relação com Zezé Di Camargo: ''A gente não combina''

Veja o vídeo do treino de Graciele Lacerda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela qual é o seu arrependimento

A musa fitness Graciele Lacerda abriu o coração com seus seguidores nas redes sociais e revelou um arrependimento de sua vida. Noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, ela contou que poderia ter se preparado antes para realizar o sonho de ser mãe. Em tratamento para ter o seu primeiro filho com o amado, ela confessou que se arrepende de não ter congelado os óvulos.

Com sinceridade, ela confessou o seu arrependimento na relação. "(Meu maior arrependimento hoje) Com certeza é de não ter congelado meus óvulos antes. De ter abdicado, de abrir mão de uma coisa que hoje estou sofrendo para conquistar", disse ela.

E explicou o motivo para não ter feito isso antes. "Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa de falatórios e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento", afirmou ela.

Por fim, ela deu um conselho: "Mulheres, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então se você não pensa em ter filhos, pelo menos congele, porque lá na frente vai ser muito mais fácil".