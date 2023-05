Graciele Lacerda fala sobre relação com Zezé Di Camargo: ''A gente não combina''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, fala sobre relação com o cantor e revela que não se combinam

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), falou sobre a relação que tem com o cantor ao publicar uma nova foto em sua rede social nesta terça-feira, 16. Abraçada com o sertanejo, ela surgiu deslumbrante curtindo o momento com o amado.

Na legenda do clique, a influenciadora digital fez uma reflexão sobre seu relacionamento com o artista e encantou os seguidores ao exibir o registro especial.

"A gente não combina, a gente se completa", falou Graciele Lacerda sobre não se combinarem, mas se darem muito bem a ponto de se completarem.

Nos comentários da publicação, Zezé Di Camargo respondeu à amada. "Momento especial!", falou ele. "Amei a frase", aprovaram os internautas a reflexão. "Amo os dois", admiraram outros o casal.

Recentemente, a influenciadora respondeu e explicou o motivo de ainda não ter se casado com o noivo. Segundo ela, um dos motivos seria a "preguiça" de realizar o grande evento.

Graciele Lacerda revela qual é o seu arrependimento

A musa fitness Graciele Lacerda abriu o coração com seus seguidores nas redes sociais e revelou um arrependimento de sua vida. Noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, ela contou que poderia ter se preparado antes para realizar o sonho de ser mãe. Em tratamento para ter o seu primeiro filho com o amado, ela confessou que se arrepende de não ter congelado os óvulos.

Com sinceridade, ela confessou o seu arrependimento na relação. "(Meu maior arrependimento hoje) Com certeza é de não ter congelado meus óvulos antes. De ter abdicado, de abrir mão de uma coisa que hoje estou sofrendo para conquistar", disse ela.

E explicou o motivo para não ter feito isso antes. "Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa de falatórios e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento", afirmou ela.

Por fim, ela deu um conselho: "Mulheres, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então se você não pensa em ter filhos, pelo menos congele, porque lá na frente vai ser muito mais fácil".