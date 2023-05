De biquíni de lacinho, Graciele Lacerda exibe corpaço surpreendente: ''Avião''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, exibe curvas esculturais na praia e choca com beleza

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), impressionou ao compartilhar uma nova foto de biquíni em sua rede social. Nesta quinta-feira, 04, a influenciadora mostrou um momento na praia, refrescando-se no mar e roubou a cena com sua boa forma bem natural.

No registro, a musa fitness apareceu usando um biquíni estampado, com amarração, e não passou despercebida em Itapema, Santa Catarina. Exibindo suas pernas bem torneadas e o abdômen reto, a companheira do sertanejo deu um show de beleza.

"Alma lavada, curada, revigorada", falou Graciele Lacerda ao entrar no mar e aproveitar o momento de relaxamento.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com as curvas esculturais da jornalista. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Primeira vez que vejo um avião pousando no mar", brincou uma seguidora.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda arrancou mais elogios ao aparecer de look de praia preto, com transparência, curtindo outro momento na praia.

Veja a foto de Graciele Lacerda de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela arrependimento na vida

A musa fitness Graciele Lacerda (42) contou que poderia ter se preparado antes para realizar o sonho de ser mãe. Em tratamento para ter o seu primeiro filho com o amado, ela confessou que se arrepende de não ter congelado os óvulos.

Com sinceridade, ela confessou o seu arrependimento na relação. "(Meu maior arrependimento hoje) Com certeza é de não ter congelado meus óvulos antes. De ter abdicado, de abrir mão de uma coisa que hoje estou sofrendo para conquistar", disse ela.

E explicou o motivo para não ter feito isso antes. "Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa de falatórios e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento", afirmou ela.

Por fim, ela deu um conselho: "Mulheres, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então se você não pensa em ter filhos, pelo menos congele, porque lá na frente vai ser muito mais fácil".