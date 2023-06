De legging coladinha, Jojo Todynho pega pesado no treino de glúteos: “Abundância”

Cantora Jojo Todynho atrai olhares na academia com conjunto justíssimo para malhar o bumbum

Focada em seu processo de emagrecimento, a cantora Jojo Todynho decidiu compartilhar alguns detalhes de seu treino intenso de glúteos nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 28. Com um conjunto coladíssimo, a estudante de direito mostrou que pega pesado na academia quando malha o bumbum.

No registro compartilhado em seu Instagram, Jojo aparece deitada de bruços enquanto recebe o apoio de sua personal para levantar os pesos em um equipamento, usando apenas a força de uma perna. Com o bumbum em movimento, a cantora se esforça até o limite para concluir a sequência: “O treino de glúteo tá em dia?” ela legendou.

Jojo apostou em uma legging coladinha e um top justo com uma estampa de oncinha para a ida à academia. As peças deixaram detalhes do corpão da cantora à vista e ela recebeu muitos elogios nos comentários: “Gostosa, focadíssima!!!!”, escreveu a cantora Gabi Martins. “Que abundância”, disse um fã. “Que popozão”, exaltou Mulher Melancia. "Que maravilha te ver assim, cuidando de si", disse outra.

Vale lembrar que Jojo já perdeu 24 kg desde que iniciou seu processo de emagrecimento. Pelas redes sociais, a cantora que ganhou notoriedade com o hit ‘Que tiro foi esse’, compartilha detalhes de sua rotina pesada de treinos e inspira seus seguidores com conteúdos sobre a mudança em seu estilo de vida.

Jojo Todynho rouba a cena ao exibir corpão na praia:

Na última terça-feira, 27, a cantora Jojo Todynho mostrou os resultados de seus treinos e causou com uma publicação em suas redes sociais. É que ela aproveitou o dia de folga para pegar uma praia na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com um biquíni branco, a artista roubou a cena ao exibir vários cliques do corpaço mais magro em diferentes ângulos.