De biquíni branco, Jojo Todynho rouba a cena ao exibir corpão na praia

Cantora Jojo Todynho coloca corpaço para jogo ao posar com biquíni finíssimo em praia no Rio de Janeiro

A cantora Jojo Todynho causou com uma publicação em suas redes sociais na tarde desta terça-feira, 27. É que ela aproveitou o dia de folga para pegar uma praia na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Só de biquíni, a artista roubou a cena ao exibir vários cliques do corpaço em diferentes ângulos.

Na capa do álbum, Jojo surge toda molhada e faz pose na orla da praia com um top branco justíssimo e uma calcinha fininha na mesma cor. Na sequência, a dona do hit ‘Que tiro foi esse’ compartilhou um clique em que exibe o bumbum GG ao posar de costas, pronta para mergulhar nas águas cariocas.

Para terminar de escandalizar, a estudante de direito adicionou um registro em que aparece refrescando o corpão com uma ducha gelada após o banho de mar. Entre os cliques, a campeã do reality da Record ‘A Fazenda’ também mostrou que levou algumas guloseimas para a praia, com direito a biscoito de polvilho, paçoca e muitas balas.

“Verão no inverno!”, a cantora legendou a publicação, que recebeu uma enxurrada de elogios nos comentários: “Maravilhosa”, “Perfeita”, “Linda”, disseram vários fãs. “GG: Grande Gostosa”, disse uma admiradora. “A nutri vai te pegar Dra Toddy”, uma seguidora brincou com os docinhos da cantora, que está focada em seu processo de emagrecimento.

Vale lembrar que a artista já perdeu aproximadamente 24 kg desde que iniciou sua reeducação alimentar e começou a pegar pesado em sua rotina de treinos. Pelas redes sociais, Jojo compartilha detalhes de sua jornada e inspira seus seguidores com conteúdos sobre a mudança em seu estilo de vida.

Jojo Todynho ostenta corpaço ao curtir dia na piscina:

A cantora Jojo Todynho chamou a atenção dos seguidores das redes sociais no último fim de semana. É que a estudante de direito mostrou que aproveitou o tempo livre para curtir o dia ensolarado dando um mergulho na piscina da sua casa. Com um biquíni fio-dental, ela compartilhou uma sequência de cliques exibindo seu corpaço na ocasião.