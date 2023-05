De conjuntinho micro, Aline Campos dá show de beleza no Pole Dance: ‘Surreal’

Aline Campos arranca suspiros dos seguidores ao exibir corpão turbinado durante aula de Pole Dance

A modelo e influenciadora digital Aline Campos (35) escandalizou em seu perfil oficial do Instagram na última quarta-feira, 03. É que a morena compartilhou um registro ousado exibindo o corpão sarado durante uma aula de pole dance. Até Gracyanne Barbosa (39), que pratica a dança com frequência, se surpreendeu e deixou um elogio para a amiga!

No registro, é possível notar que Aline apostou em um conjuntinho minúsculo para praticar o exercício. Com um top decotado e um short tamanho calcinha que tem algumas manchinhas como detalhe na região do bumbum, a modelo se jogou nos movimentos e mostrou toda a sua flexibilidade enquanto dançava com o apoio moral de sua professora.

Na legenda da publicação, Aline falou sobre sua evolução no esporte: “Mesmo só conseguindo fazer aulas de 15 em 15 dias, tenho conseguido enxergar minha evolução e até mesmo desbloqueios mentais e melhora nas dores! Tô amando demais!!”, ela escreveu toda orgulhosa.

“Hoje não tive muito tempo de aula nem de ensaiar essa sequência pra postar aqui, mas gravamos pra vocês irem acompanhando a evolução e nos stories postei alguns momentos da aula antes de fazer esse vídeo!”, Aline completou a legenda e marcou sua preparadora física para a dança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

Nos comentários, a musa arrancou suspiros do seguidores. Gracyanne fez questão de elogiar o desempenho de Aline: “Meu Deus, Aline! Você é surreal”, escreveu. “Maravilhosa!”, elogiou uma admiradora da modelo. “Menina, o que você não faz bem feito?”, disse um terceiro. Aline respondeu: "Eu me dedico e dou o meu melhor em tudo”.

Aline Campos está focadíssima em sua rotina de exercícios:

No mês passado, Aline Campos encantou os seguidores ao compartilhar uma sequência de registros enquanto se exercitava. A musa fitness surgiu em diferentes posições de alongamento em meio à natureza, e até posou com a cabeça para baixo. Mas o que chamou atenção mesmo foi a beleza natural e seu corpão escultural.