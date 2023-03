De conjuntinho, Carol Peixinho mostra treino às 6h da manhã: ''Seja você seu maior estímulo''

Influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho chama atenção pelo corpaço ao exibir rotina de exercícios na academia

A influenciadora digital Carol Peixinho (37) iniciou a quarta-feira, 29, com tudo! A ex-BBB mostrou nas redes sociais que acordou cedo para treinar!

Ao publicar um vídeo de sua rotina de exercícios em seu feed no Instagram, a namorada de Thiaguinho (40) contou que foi para a academia às 6h. Usando um conjuntinho estampado de preto e branco de top e bermuda, a modelo pegou pesado nos exercícios.

Na legenda da publicação, Peixinho destacou o quanto as atividades físicas a fazem bem. "Quarta-feira. 6h da matina. Esse era o único horário que eu podia treinar, só tinha 2 opções: pegar ou largar 95% das vezes eu opto por pegar (claro que nunca deixando de escutar meu corpo)!!", explicou ela.

"O bem que ir me faz é inexplicável!! Esportes em geral, suadeira, endorfina, me cuidar… Traz felicidade, amor-próprio, bem-estar, e muitas transformações (interna e externa). Seja você seu maior estímulo!! E de uma coisa eu tenho certeza: Ninguém nunca se arrependeu de ter ido treinar!!", disse Carol.

Confira o treino de Carol Peixinho às 6h da manhã:

Carol Peixinho se declara no aniversário de Thiaguinho

O cantor Thiaguinho completou mais um ano de vida em março e ganhou uma homenagem especial da namorada, Carol Peixinho, que compartilhou um vídeo reunindo momentos especiais do casalzão.

"Dia do meu NaMôr. 4.0 chegou chegando! Feliz Aniversário, Meu Amor. É maravilhoso olhar pro lado e encontrar você! E mais maravilhoso ainda é te ver tão feliz, leve, se cuidando, evoluindo, realizado, curtindo a vida, focado nos seus projetos… Super honra dividir a vida com um homem humano, divertidíssimo, sensível, paciente, amigo, de alma boa, talentoso, parceiro, honesto, generoso… Que cara massa você é! Que Deus continue te abençoando grandemente e iluminando seus passos pq tem muita vida pela frente! Que as coisas que você ama se repitam incessantemente neste novo ciclo! E obrigada por tudo! Amo demais a gente, amo nossa história e amo nossos planos! Te amo infinito. Axé!", declarou a ex-BBB.

