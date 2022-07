De calcinha e top, Gracyanne Barbosa esbanja corpaço ao dançar no pole dance

Musa fitness, Gracyanne Barbosa mostrou suas curvas saradas ao gravar mais um momento no pole dance

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 07h06

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) impressionou ao mostrar mais um momento fazendo pole dance. Nesta quarta-feira, 27, a famosa compartilhou um vídeo na aula da atividade e chamou a atenção com sua habilidade.

Usando um look mínimo, de calcinha e top, a esposa do cantor Belo (48) deixou seu corpaço sarado à mostra enquanto se pendurava na barra. Após exibir toda sua elasticidade no objeto, Gracyanne Barbosa dançou com a amiga no local.

"E não é que pole dancer, também faz dancinha", brincou a artista ao aparecer rebolando fora da barra e ostentando sua boa forma impressionantes.

Nos comentários da publicação, a musa fitness recebeu uma chuva de elogios. "Perfeita sempre", admiraram. "Maravilhosa", falaram outros internautas.

Ainda recentemente, Gracyanne Barbosa surpreendeu a todos ao encaixar seu bumbum na barra enquanto fazia outra performance chocante. Nos últimos dias, ela publicou outro vídeo fazendo a atividade e mostrou como é o alongamento para começar. Mexendo o bumbum, a famosa deu o que falar em sua rede social ao protagonizar o momento de shorts mínimo.

Gracyanne Barbosa esbanja corpaço em mais uma aula de pole dance; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

