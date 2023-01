De branco, Maraisa exibe tanquinho trincado na academia: “Shape dos sonhos”

A cantora Maraisa exibiu o corpo sarado treinando em um vídeo e os fãs não pouparam elogios

A cantora Maraisa (35), dupla de Maiara (35), está pegando pesado nos treinos em 2023! Nesta terça-feira, 10, a cantora compartilhou um vídeo mostrando a rotina intensa na academia, colocou o tanquinho sarado pra jogo e levou os fãs à loucura, que aprovaram a publicação enchendo os comentários de elogios e declarações para a sertaneja. “Shape dos sonhos”, comentou uma seguidora.

No vídeo, Maraísa aparece ao lado de seu personal trainer, com uma calça legging e um top branco realçando as curvas em meio aos exercícios intensos. A publicação foi feita ao som de "A culpa é nossa", música que interpreta junto com a irmã, com uma letra que fala sobre traição. “Aqui a gente treina ouvindo o sertanejo no 12…”, legendou a estrela do sertanejo feminino.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Os fãs prontamente enalteceram a musa, deixando muito amor nos comentários: “Com a foto da sua barriga na porta da geladeira pra dar um gás no treino”, comentou uma seguidora. “Meta de 2023 ir pra academia como a Maraisa”, declarou um fã. “Afrontosa essa Maraisa”, brincou uma outra admiradora em relação ao look branco da cantora, seguida de “Aqui malha né vida”. Só positividade!

Maraisa esbanja sensualidade em vestido com recortes na coxa:

Essa não foi a primeira vez que Maraisa exibiu o corpão! No réveillon, a cantora ousou na escolha do vestido para fazer um show no Pará. Toda trabalhada no brilho, a peça tinha recortes desde o tornozelo até o quadril, que valorizavam as pernas da cantora, além de aplicações de flores, um capricho!

Maraisa compartilhou o look nas redes sociais com algumas fotos fazendo carão: “Vem com tudo, 2023!!”, legendou a sertaneja, que foi bombardeada por elogios dos fãs nos comentários: “A mulher mais linda que já pisou na face da terra” e “Você roubou toda beleza do mundo só pra você”, são alguns exemplos.