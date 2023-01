Maraísa usa vestido com recortes na coxa e esbanja sensualidade

Maraísa capricha na escolha do vestido prateado para passar o réveillon e deixa parte da coxa à mostra

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, caprichou na escolha do look para passar a noite de réveillon durante um show no Pará. A estrela posou no camarim com um vestido prateado com vários recortes estratégicos.

O modelito deixou à mostra as curvas perfeitas do corpo dela e também uma parte de sua coxa por causa dos recortes ao longo do look. “Feliz ano novo! Vem com tudo, 2023!”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Maiara e Maraísa completaram mais um ano de vida no dia 31 de dezembro. As duas completaram 35 anos de idade e ganharam uma homenagem da equipe da dupla, que fez um post com várias imagens do crescimento das duas e uma declaração especial.

"Hoje, comemoramos mais um ano de vida de vocês, Maiara e Maraisa, foi um ano abençoado, de muitos sonhos realizados e projetos conquistados. Estamos aqui para desejar feliz aniversário, um dia repleto de felicidade e que Deus em sua infinita bondade abençoe a vida de vocês… Que este novo ano seja incrível! Para representar todas as pessoas que as amam, algumas emprestaram as suas vozes para dizer o quanto vocês são especiais, verdadeiras joias raras para nós, família, equipe @workshow, fãs e amigos. Obrigada por trazerem tanta alegria através da música, nos shows e em todos os lugares que passam. Amamos vocês!!", afirmaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Gustavo Mioto relembra polêmica com Maraísa e Fernando Zor

O cantor Gustavo Mioto relembrou o seu posicionamento a favor de Maraísa durante uma polêmica com Fernando Zor nas redes sociais. Tudo começou quando Fernando criou uma lista da 'mulher ideal' nas redes sociais e Maraísa respondeu, fazendo com que os dois trocassem alfinetadas. Na época, Gustavo defendeu a amiga. Agora, ele explicou a sua posição de defendê-la.

Em participação no podcast Pod Delas, Mioto relembrou a polêmica. "Comprei briga pela Maraisa. Rolou um 'estressezinho', e eu tomei uma posição a favor da Maraisa. Uma pessoa respondeu ela de forma grosseira, e eu não aceito ir para cima só porque... não sei por quê", disse ele.

Então, ele contou que a polêmica não saiu das redes sociais. "Morreu aí. Achei que foi grosseiro, não precisava dessa treta, de graça. Mas se eu tivesse oportunidade um milhão de vezes de tomar uma posição nesse momento, tomaria do lado dela", declarou.