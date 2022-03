Com look coladinho, Camilla Camargo pega pesado na academia: ''Treino inspirado na Kelly Key''

Camilla Camargo esbanja boa forma durante treino na academia e arranca suspiros dos internautas

Nesta sexta-feira, 18, Camilla Camargo (36) deixou seus seguidores de boca aberta ao compartilhar um trechinho de seu treino na academia.

Ao som do hit Shine It On, da irmã Wanessa Camargo (39), a atriz impressionou com a boa forma enquanto pegava pesado nos exercícios.

“Treino de hoje inspirado na Kelly Key… Simbora”, escreveu ela na legenda da publicação, revelando que também participa do Projeto Baba Baby da cantora.

Logo os comentários ficaram lotados de elogios. “Inspiração”, disse um. “Linda demais”, declarou um. “Cada dia mais gata”, decretou mais um.

Recentemente, a morena celebrou o primeiro aniversário de Júlia, sua filha caçula. Além da pequena, a artista também é mãe de Joaquim (2), ambos frutos do casamento com Leonardo Lessa.