Com vídeo fofo, Camilla Camargo comemora primeiro ano da filha: ''Minha vida''

A atriz Camilla Camargo fez uma retrospectiva com vários momentos da filha, Julia, e prestou uma linda homenagem

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 19h28

Julia, a filha caçula de Camilla Camargo(36) e Leonardo Lessa, completou seu primeiro ano de vida nesta quinta-feira, 17.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou no feed do Instagram uma retrospectiva da herdeira e prestou uma bela homenagem.

"O primeiro ano de um filho(a) não é fácil são muitas mudanças, adaptações, por uma jornada de noites sem dormir e de privações em vários sentidos. O primeiro ano vem cercado da jornada mais difícil e linda, do momento onde estamos nos conhecendo e o amor só cresce, cresce, cresce e como pode crescer tanto", começou a artista.

Camilla seguiu a publicação se declarando para Julia. "Hoje a menina que eu pedi a Deus (sim, eu pedia uma filha igual a Julia rs) ela está completando 1 aninho e eu estou aqui escrevendo esse texto com ela em cima de mim e grata a Deus por tudo isso", acrescentou.

"Minha filha, meu amor, minha vida, minha jujuba, ser sua mãe é uma dádiva, te amo com todo meu corpo, minha alma, com todo meu coração. Obrigada por ter me escolhido para ser sua mãe, obrigada por deixar nossa família completa, obrigada pelo mundo mais colorido e por me mostra que amor de mãe não se divide, ele multiplica. Parabéns meu amor te amo demais!", finalizou.

Além de Julia, Camilla e Leonardo também são pais de Joaquim, que está com dois anos.

Confira a retrospectiva da vida de Julia: