Camilla Camargo comemora o aniversário do marido com bela declaração: ''Me faz uma pessoa melhor''

A atriz Camilla Camargo fez uma linda homenagem para o aniversário do marido, Leonardo Lessa

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 16h10

Nesta sexta-feira, 11, é dia de festa na casa de Camilla Camargo (36)!

O marido da atriz, Leonardo Lessa, está completando mais um ano de vida e, claro, recebeu uma homenagem e tanto da amada através das redes sociais.

A filha de Zezé Di Camargo (59) resgatou uma foto do amado durante um jantar romântico e não poupou elogios ao celebrar a sua vida.

"Aquele que me enche de orgulho, de amor, de gratidão, que me faz uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz e realizada. Parabéns sempre, por tudo , por ser, por estar! Te amo mto, cada detalhe seu. Vc é o que trouxe sentido e que me fez ter os melhores momentos…", escreveu ela na homenagem.

Zezé também fez questão de elogiar o genro. "Orgulho sempre dele!! Ser humano acima da média com certeza!!", comentou ele.

CONFIRA A HOMENAGEM DE CAMILLA CAMARGO PARA O MARIDO