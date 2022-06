Após fim das gravações, João Baldasserini volta a treinar: "Estilo de vida que escolhi seguir"

João Baldasserini contou que seu personagem não podia "aparentar um cara de academia", por isso precisou parar de malhar

João Baldasserini (38) voltou a treinar nesta quarta-feira, 22.

Nas redes sociais, o ator compartilhou duas fotos em que aparece na academia e contou que precisou ficar dois meses sem treinar por causa do trabalho.

Baldasserini estava gravando o filme De Repente Miss, que tem estreia prevista para 2023, e explicou que seu personagem não podia "aparentar um cara de academia", por isso teve que ficar um período sem treinar.

"Voltei pros treinos. Fiquei 2 meses sem treinar porque meu último personagem não podia aparentar um cara de academia. Mas agora estou de volta, treinando, não pra um papel específico, mas por mim mesmo. Porque eu gosto e me sinto bem assim. Obrigado @marombaacademiaindaiatuba por me apoiar nesse estilo de vida que eu escolhi seguir", escreveu o artista na legenda da publicação.

Recentemente, enquanto estava no Ceará a trabalho, o ator aproveitou alguns dias de folga ao lado de sua família. No Instagram, João compartilhou uma foto em que aparece com a esposa, Erica Lopes, e o filho do casal, Heleno (2), na Prainha, e celebrou a visita deles. "No paraíso com os meus tesouros. Minha família veio me visitar durante meu trabalho, aproveitamos uns dias de folga pra curtir essa terra maravilhosa que é o Ceará. Coisa mais linda! Amo você @ericaltbalda e você também meu filho", disse ele.

