João Baldasserini aproveita folga ao lado da família: "Meus tesouros"

O ator João Baldasserini está no Ceará a trabalho e curtiu alguns dias de folga com a mulher e o filho

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 16h29

João Baldasserini(38) aproveitou alguns dias de folga do trabalho ao lado da família. Ele está no Ceará gravando o filme De Repente Miss, que tem estreia prevista para 2023.

Nesta quinta-feira, 16, o ator compartilhou nas redes sociais uma foto em que aparece com a esposa, Erica Lopes, e o filho do casal, Henrico (2), na Prainha, e celebrou a visita deles.

"No paraíso com os meus tesouros. Minha família veio me visitar durante meu trabalho, aproveitamos uns dias de folga pra curtir essa terra maravilhosa que é o Ceará. Coisa mais linda! Amo você @ericaltbalda e você também meu filho. Daqui uns dias chego em casa", escreveu o ator na legenda.

João e Erica, vale dizer, estão casados há dois anos. O ator comemorou o aniversário de casamento dividindo com os fãs alguns cliques do dia em que eles oficializaram a união e se declarou para a amada.

"Dia 17 de agosto de 2019 eu me casava com a @ericaltbalda. Estamos aí, 2 anos juntos, casados e construindo dia a dia o nosso amor, sempre superando os obstáculos e perseverando nos nossos sonhos. Te amo meu peixão. Segue aqui algumas fotos do dia tão especial do nosso casamento, que foi muuuuito gostoso, ao lado dos amigos e familiares que tanto nos importam", escreveu o artista.

Confira a foto de Baldasserini com a família: