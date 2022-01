João Baldasserini comemora aniversário ao lado da família: ''Vivo uma festa''

O ator João Baldasserini reuniu a família para comemorar seu aniversário de 38 anos

João Baldasserini reuniu a família para comemorar seu aniversário de 38 anos.

O ator, que completou mais um ano de vida no último domingo, 23, dividiu com os seguidores um vídeo em que aparece festejando a data ao lado da esposa, Erica Lopes, e do filho do casal, Heleno (2).

Na publicação, Baldasserini confessou que antigamente não ligava para o aniversário, mas após o nascimento do filho, a data passou a ser um motivo de alegria.

"Até comemorar aniversário se tornou motivo de alegria, por que antes não ligava pra isso. Mas o Heleno trouxe com ele um sentido tão forte pra minha existência, que hoje vivo uma festa, pra mim, pra ele e pra minha família", afirmou o ator na legenda.

Na postagem feita no dia do aniversário, João Baldasserini falou sobre a felicidade de comemorar a data ao lado de seus familiares. "Hoje é o meu dia, que dia mais feliz... PARABÉNS, PARABÉNS!!!! 38 ANOS, feliz. Comemorando meu aniversário ao lado dos meus. Minha família, meus amores", escreveu.

