Aos 54 anos, mãe de Marília Mendonça surpreende ao pegar pesado em treino: ''Força''

Dona Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, deixa seguidores chocados com a disposição para malhar e fãs relembram a Rainha da Sofrência

Dona Ruth, de 54 anos, mãe da nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021) deixou os seguidores de queixo caído com seu treino!

Nesta segunda-feira, 13, ela surgiu malhando em vídeo publicado por seu personal trainer na web. Nas imagens, a avó do pequeno Léo, de 3 anos, aparece fazendo agachamentos e exercícios para as pernas em equipamentos na academia.

"Treininho de pernas da leoa", escreveu o personal Alqueliton ao compartilhar a rotina de treinos de Ruth Dias nas redes sociais.

Nos comentários, os fãs de Marília exaltaram a disposição e força de Dona Ruth. "O nome dela é foco!", "Ô, mulher forte e de fibra, viu! Passada com a fortaleza que é a mãe da Marília", "Dona Ruth, a senhora tá mil vezes melhor que eu!!! Parabéns!", "O mesmo jeitinho de malhar da Marília!", "Mulher admirável", "Essa mulher é exemplo de fortaleza, não sei se eu teria forças pra viver assim, a Marília deve estar muito orgulhosa dessa mãe que mesmo com tanta dor consegue tocar a vida assim!", disseram.

Confira o vídeo de Dona Ruth, mãe de Marília, treinando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alqueliton Personal/Consultoria online (@alqueliton_personal)

Mãe de Marília Mendonça conta sobre doença desenvolvida por Léo

Mãe de Marília Mendonça, a empresária Ruth Dias abriu o coração ao contar que seu neto, Léo, está finalmente entendendo a morte da mãe. Só que ela disse que o processo ainda é confuso em entrevista no podcast Prosa do Sertanejeiro. Segundo ela, o pequeno sentiu a falta da mãe porque ela era muito presente.

"A Marília sempre foi focada no trabalho. Era só trabalho. Tinha até se perdido de si mesma e da família para focar no trabalho dela. Com a pandemia, ela pode se voltar para a família, conseguiu ficar com o filho por dois anos... Ele sabe que ela tem uma mamãe. Ele não fala muito disso, porque está bagunçado na cabecinha dele", contou ela, que divide a guarda do neto com o pai do garotinho, Murilo Huff (27).

Segundo ela, o pequeno está começando a entender aos poucos o que aconteceu. Ela acredita que o diagnóstico recente de diabetes tem justamente relação com o emocional. "Ele não sabe se expressar, mas a diabete é isso aí (emocional). Mas não conversamos com ele ainda. Ele não entende o que é morte. Acho que isso vai ter que ser feito com psicólogo. Ele ainda é pequenininho", explicou.

No papo, Dona Ruth também comentou sobre a herança deixada pela filha e afirmou que o inventário ainda não foi finalizado. Segundo ela, a divisão dos bens segue pendente.

"É uma burocracia muito grande, não é fácil. O inventário ainda está enrolado e precisava para liberar o dinheiro do Leo. É muito bagunçado... De herança ainda está pendente. O advogado não conseguiu ainda calcular tudo junto com a Som Livre [gravadora] o que é, o que não é", disse ela.

