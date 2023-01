Mãe de Marília Mendonça diz que doença adquirida por Leo é emocional: "Não entende"

Mãe de Marília Mendonça diz como o neto está e conta se eles já contaram sobre a morte da cantora

Mãe de Marília Mendonça, a empresária Ruth Dias abriu o coração ao contar que seu neto, Leo, está finalmente entendendo a morte da mãe. Só que ela disse que o processo ainda é confuso.

O relato comovente foi ao podcast Prosa do Sertanejeiro. Segundo ela, o pequeno sentiu a falta da mãe porque ela era muito presente.

"A Marília sempre foi focada no trabalho. Era só trabalho. Tinha até se perdido de si mesma e da família para focar no trabalho dela. Com a pandemia, ela pode se voltar para a família, conseguiu ficar com o filho por dois anos... Ele sabe que ela tem uma mamãe. Ele não fala muito disso porque está bagunçado na cabecinha dele", contou ela.

Segundo ela, o pequeno está começando a entender aos poucos o que aconteceu. Ela acredita que o diagnóstico recente de diabetes tem justamente relação com o emocional.

"Ele não sabe se expressar, mas a diabete é isso aí (emocional). Mas não conversamos com ele ainda. Ele não entende o que é morte. Acho que isso vai ter que ser feito com psicólogo. Ele ainda é pequenininho", explicou.

Até hoje, Ruth Dias disse que luta para se manter em pé. "Oro, grito, choro e converso com Deus nas madrugadas. Não é fácil. O ano passado foi muito difícil. Ela me deixou o filho dela. Não posso passar essa tristeza para ele. Ele já tem problema emocional. Tenho que mostrar para ele que está tudo bem, que eu estou aqui, que ele é amado, que ele tem família que pode suprir isso na vida dele. Não tive luto, não arrumei psicólogo, não fiz dieta... Não queria nada. A dor da alma reflete no seu corpo. Não teve um dia que eu não tomava um analgésico", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dona Ruth (@donaruthoficial)

Saudades eternas

Recentemente,Murilo Huff (27) falou sobre a saudade que sente de Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021 após um trágico acidente aéreo. "Sente saudade da Marília?", questionou um internauta. "Com certeza! E vou sentir todos os dias pro resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo pra mim", desabafou o artista.