Mãe de Marília Mendonça esclarece divisão dos bens e lamenta: "Bagunçado"

Mãe de Marília Mendonça esclarece como está o inventário após a descoberta de que valor deixado pela cantora foi muito menor do que o esperado

A mãe da cantora sertaneja Marília Mendonça se pronunciou pela primeira vez sobre a herança da filha e afirmou que o inventário ainda não foi finalizado. Segundo ela, a divisão dos bens segue pendente.

"É uma burocracia muito grande, não é fácil. O inventário ainda está enrolado e precisava para liberar o dinheiro do Leo. É muito bagunçado... De herança ainda está pendente. O advogado não conseguiu ainda calcular tudo junto com a Som Livre [gravadora] o que é, o que não é", disse ela ao podcast Prosa do Sertanejeiro.

Segundo ela, a divisão do patrimônio deixado pela sertaneja já foi definida pela Justiça e acordada entre as partes. "O Léo ficou com 30% e eu fiquei com 20%. Então ficou 50% ele e 50% família", explicou.

Ruth Moreira não revelou o valor do patrimônio deixado pela cantora. Recentemente, porém, o colunista Léo Dias disse que o valor deve ficar em torno de R$ 8 milhões - muito baixo, apesar dos ganhos mensais da sertaneja chegaram aos R$ 10 milhões.

Revelações inéditas

Na mesma entrevista, a mãe de Marília Mendonça abriu o coração ao contar que seu neto, Leo, está finalmente entendendo a morte da mãe. Só que ela disse que o processo ainda é confuso.

"A Marília sempre foi focada no trabalho. Era só trabalho. Tinha até se perdido de si mesma e da família para focar no trabalho dela. Com a pandemia, ela pode se voltar para a família, conseguiu ficar com o filho por dois anos... Ele sabe que ela tem uma mamãe. Ele não fala muito disso porque está bagunçado na cabecinha dele", contou ela.