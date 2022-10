Abaixando a calça, Gracyanne Barbosa exibe marquinha sem calcinha e eleva a temperatura

Toda suada, Gracyanne Barbosa ostentou curvas saradas sem roupa íntima e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 12h38

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chamou a atenção ao compartilhar mais uma de suas selfies ousadas após o cardio matinal. Nesta sexta-feira, 21, a influenciadora iniciou o dia como de costume, fazendo aeróbico em casa, e impressionou ao ostentar sua barriga sarada.

Usando uma roupa de ginástica, a esposa do cantor Belo (48) exibiu suas curvas musculosas na selfie e fez a temperatura subir ao abaixar a calça. Sem calcinha, ela deixou à mostra sua marquinha de bronzeado de biquíni de fita.

No registro, Gracyanne Barbosa ainda chocou ao provar mais uma vez que é dona de um abdômen bem torneado e negativo. Quase sem gordura, a região é bem desenhada com músculos.

Ainda em seus stories no Instagram, a famosa foi questionada sobre ter o maior bumbum do Brasil. Ela então revelou se isso é verdade ou mentira.

Nas últimas semanas, a musa abriu outra caixinha de perguntas em sua rede social e surpreendeu ao responder como é morar com 11 pessoas em casa. Com neta, enteada, sogra, mãe e vários bichos, a famosa vive uma espécie de reality da vida real.

De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima evidente em alongamento ousado

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao mostrar sua habilidade no alongamento em mais uma publicação na rede social. Recentemente, a famosa compartilhou uma foto nos stories de ponta cabeça se aquecendo para o pole dance e impressionou.

Usando um shortinho roxo de tamanho micro e um top preto, a esposa do cantor Belo deixou seu corpaço musculoso à mostra e chamou a atenção ao deixar sua parte íntima em evidência ao ficar de ponta cabeça com as pernas abertas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!