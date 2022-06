Yasmin Brunet reúne famosos em festa para comemorar seu aniversário em São Paulo

Celebrando a chegada dos 34 anos, Yasmin Brunet deu uma festa especial em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 08h55

Na última quarta-feira, 8, Yasmin Brunet (34) celebrou a chegada da nova idade em grande estilo!

A influenciadora e modelo reuniu amigos e familiares em uma celebração para comemorar seus 34 anos. Entre os convidados, estiveram presentes Bruna Santana e a cunhada, Izabela Cunha, Marina Ferrari, Cleo, Antonia Morais e mais.

Os convidados posaram para os fotógrafos esbanjando simpatia, assim como Yasmin Brunet, que exibiu seu look all black da grife Versace e aproveitou para posar para as fotos.

A festa reuniu 250 convidados em um restaurante em São Paulo, e o menu do buffet foi todo vegetariano, a pedido de Yasmin.

Veja as fotos do aniversário de Yasmin Brunet:

Foto: Leo Franco / AgNews

