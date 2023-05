Xuxa Meneghel manda recado para Ivete Sangalo: 'Acordei pensando em você'

No dia do aniversário de Ivete Sangalo, Xuxa Meneghel faz homenagem para a amiga de longa data: 'Quero o melhor para ti'

A apresentadora Xuxa Meneghel surpreendeu ao fazer uma homenagem para a cantora Ivete Sangalo, que completou 51 anos de vida neste sábado, 27. Para marcar a data especial, a loira escreveu um recado para a amiga de longa data no Instagram e relembrou fotos de momentos das duas juntas.

"Veveta, hoje acordei pensando em você... Queria te ligar pra saber como você estava, as meninas… e que surpresa!!! Hoje é seu níver… eu realmente tenho um canal aberto contigo. Queria ter feito uma música, dançar pra você (hehe quem sabe em outra vida) mas nada chegará perto do meu carinho por você. SIMPLESMENTE QUERO O MELHOR PRA TI. Não apenas no seu níver… queria que a Bahia fosse aqui no “Recreio ou Ipanema” pra te abraçar sempre que meu coração desejasse e ficar do seu lado…(acho que você ía enjoar de me ver) TE AMO, SIMPLES ASSIM", disse ela.

Ivete Sangalo passou o seu aniversário em Portugal. Ela fez show na região na noite de sexta-feira, 26, e comemorou a data em cima do palco com a presença dos irmãos e do filho mais velho, Marcelo. Nas redes sociais, eles mostraram o vídeo de quando ela ganhou um bolo de chocolate no palco para soprar a velinha.

Equipe de Ivete Sangalo faz homenagem para ela

No Instagram, a equipe de Ivete Sangalo compartilhou um vídeo com uma homenagem especial para a cantora. Eles relembraram momentos marcantes da vida e carreira da cantora e falaram sobre o aniversário dela.

"Quando o dia 27 de maio se aproxima, nós passamos o tempo todo nos perguntando: qual vai ser a homenagem esse ano? Nosso desejo é que nesse dia ela se sinta ainda mais amada! E esse ano não ia ser diferente... Veveta nos enche de alegria e hoje nós reunimos alguns dos muitos momentos que ela nos divertiu, para lhe parabenizar. Ivete, você é luz e nós, seu #TimeIessi, queremos deixar aqui registrado o desejo de um feliz aniversário e um ano de muitas bençãos! Você merece! Aproveite seu dia do jeitinho que você gosta, ao lado da sua família e dos seus fãs!!", escreveram.