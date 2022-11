Wesley Safadão mostra festa luxuosa de aniversário do filho mais velho, Yhudy

Yhudy, filho mais velho de Wesley Safadão, completou 12 anos e comemorou a data com festa temática

Wesley Safadão (34) preparou uma festa luxuosa para comemorar o aniversário de 12 anos do filho mais velho, Yhudy, fruto de seu relacionamento com Mileide Mihaile (33).

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou uma foto para mostrar os detalhes da comemoração, que teve como tema a Copa do Mundo. Na imagem, o aniversariante aparece usando a camisa preta da Seleção Brasileira ao lado da madrasta, Thyane Dantas (31), e dos irmãos, Ysis (8) e Dom (4).

"12 anos do Yhudy", celebrou o artista ao mostrar a família reunida no aniversário do primogênito. A festa, aliás, estava decorada com balões, bolas de futebol, e bandeiras do Brasil.

Além da festa do pai, Yhudy também ganhou uma festa de aniversário de sua mãe, Mileide, que também contou com o tema futebol e Seleção Brasileira. Para a comemoração, o menino usou um look inspirado no uniforme dos jogadores de futebol e chuteiras estilosas.

"Não existe sensação mais gostosa do que realizar os sonhos do seu filho. Quem é mãe vai me entender. Como eu não pude estar com ele presencialmente ano passado, celebrando o aniversário dele, esse ano eu quis realizar tudo que ele pediu, da forma e detalhes que ele pediu. Só quero que ele fique muito feliz e animado", disse ela.

