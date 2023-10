Virginia Fonseca: Saiba quanto custa o convite do aniversário de Maria Flor

Que luxo! Virginia Fonseca escolhe convite caríssimo para o aniversário de um ano da filha caçula, Maria Flor. Saiba o preço!

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar como é o convite de aniversário de sua filha caçula, Maria Flor, fruto do casamento com Zé Felipe. A menina completará o primeiro ano de vida no dia 22 de outubro e a mamãe coruja não economizou na hora de escolher um convite luxuoso para a festa. Saiba qual é o preço do convite:

Virginia Fonseca fez um convite de luxo com direito a luzes, tela LCD e saída de som. O item é uma caixa personalizada com o tema da festa, que será Mickey e Minnie e traz todas as informações sobre a festa.

De acordo com o site Gshow, o convite luxuoso custa cerca de R$ 965 por unidade. Assim, em uma festa com 50 convidados, a mãe pode pagar cerca de R$ 50 mil apenas nos convites. No Youtube, Virginia Fonseca exibiu um vídeo de quando recebeu o convite e mostrou os detalhes para os fãs.

Virginia e Zé Felipe são pais de duas meninas, Maria Flor e Maria Alice.

Look ousado de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 31, ao mostrar o seu look para a gravação de um clipe. A estrela apostou em um look nas cores rosa e laranja, mas a modelagem chamou a atenção.

A loira escolheu um look com recortes estratégicos, que exigiram que ela dispensasse a lingerie para usá-lo. Em uma foto ousada nos stories do Instagram, a musa deu um closet na região do quadril e mostrou a marquinha do sol na pele da virilha e arrancou suspiros dos fãs. O look quase fez ela mostrar demais de sua intimidade.

“Esse é meu marrento. Pronta para a gravação de mais um clipe! Que Deus abençoe e bora que hoje o dia vai ser cheio”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs enchegaram a artista de elogios. “Você é tão perfeita”, disse um seguidor. “Uma gata”, escreveu outro. “Essa mulher é linda”, declarou mais um.