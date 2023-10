Virginia Fonseca choca ao exibir convite extravagante para festa da filha: ‘Milhões’

Virginia Fonseca impressiona ao dividir detalhes dos preparativos para festa luxuosa de aniversário da filha caçula, Maria Flor

Na última segunda-feira, 03, a influenciadora digital Virginia Fonseca deixou seus seguidores impressionados ao compartilhar detalhes dos preparativos para a celebração do primeiro aniversário de sua filha caçula, Maria Flor. A pequena, que é fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe ganhará um festão luxuoso!

Inclusive, a influenciadora causou nas redes sociais ao mostrar que preparou um convite extravagante especialmente para a ocasião. Em seu canal no Youtube, a esposa do cantor sertanejo mostrou que todos os convidados receberam uma caixa temática e tecnológica como convite do primeiro aniversário de Maria Flor.

Ao abrir a caixa, o convidado se depara com uma tela que inicia a transmissão de um vídeo personalizado para o evento. No registro, os personagens Mickey e Minnie narram detalhes da celebração, que tem como tema o ‘Jardim Encantado de Maria Flor’: "O que seria da vida se não brotasse uma flor?", diz o convite luxuoso.

A influenciadora também fez questão de mostrar que o convite não é descartável e que os convidados podem utilizá-lo após o evento: “A pessoa que levar o convite para a festa terá como registrar os melhores momentos da festa e com o pen drive passar para o convite. Aí, a pessoa leva no local do vídeo”, Virginia explicou.

🚨VEJA: Virgínia mostra o convite do aniversário de 1 ano da filha Maria Flor. pic.twitter.com/rVxVyEUjKL — CHOQUEI (@choquei) October 2, 2023

O vídeo em que a empresária exibe detalhes do convite luxuoso viralizou nas redes sociais e deixou os internautas chocados: “O convite de milhões, literalmente deve ter custado milhões para fazer algo assim”, disse um seguidor no Twitter. “Se o convite é assim imagina a festa”, comentou mais um. “Só o convite foi o valor da festa do meu filho”, brincou outro.

Vale lembrar que além de Maria Flor, que está prestes a completar seu primeiro aninho de vida, Virginia e Zé Felipe também são papais de Maria Alice, que está com dois aninhos e também ganhou uma festa luxuosa para celebrar seu segundo aniversário: “Foi incrível e inesquecível, gratidão a todos que fizeram o evento acontecer” a influenciadora celebrou o evento.

Virginia Fonseca passa mal e diagnóstico vem à tona:

Virginia Fonseca está lidando com um problema de saúde em meio aos preparativos da festa de sua herdeira mais nova. A influenciadora digital passou por alguns testes nos últimos dias após começar a passar mal em casa. Ela chegou a levantar suspeitas de que estaria grávida pela terceira vez após revelar seus sintomas, mas negou através das redes sociais.

Segundo o jornalista Leo Dias, Virginia está com dengue e segue recebendo auxílio médico em sua casa. Ela está com dor de cabeça e cansaço há alguns dias, o que a forçou a ficar de repouso nestes últimos tempos. “Estou com virose, mais dengue. Tudo que eu tenho direito de estar, eu estou. Estou bem inchada”, disse ela.