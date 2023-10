Virginia Fonseca passa mal e diagnóstico vem à tona

Virginia Fonseca faz testes para descobrir o que está acontecendo após passar mal por alguns dias

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou por alguns testes nos últimos dias após começar a passar mal em casa. Ela chegou a levantar suspeitas de que estaria grávida pela terceira vez, mas ela negou e disse que o teste de gravidez foi negativo. Agora, de acordo com o colunista Leo Dias, ela recebeu o diagnóstico.

Em um post feito em seu site, Leo Dias afirmou que Virginia está com dengue e segue recebendo auxílio médico em sua casa. Ela está com dor de cabeça e cansaço há alguns dias, o que a forçou a ficar de repouso nestes últimos tempos. “Estou com virose, mais dengue… Tudo que eu tenho direito de estar, eu estou. Estou bem inchada”, disse ela.

Antes disso, Virginia apareceu nos stories do Instagram para contar que não está grávida e que recebeu uma enfermeira da maternidade em sua casa apenas porque confia na equipe da maternidade. "Estão falando que eu estou grávida, que ontem a moça que veio aplicar o soro em mim é da maternidade. Porque, quando eu estava grávida da Flor, vocês lembram que eu passava muito mal também e o pessoal lá da maternidade vinha. A gente fez amizade, tenho esse contato. Então sempre quando eu preciso, vem as enfermeiras de lá”, afirmou ela.

Semelhanças!

Ainda nessa semana, Virginia publicou em suas redes sociais uma foto sua de infância e se comparou com sua filha mais velha, Maria Alice. “Mini eu sim”, escreveu a influenciadora na legenda da postagem que apontava as semelhanças.

E não parou por aí! Virginia ainda comparou a filha mais nova, Maria Flor, com o marido Zé Felipe. A influenciadora e empresária publicou uma foto de infância de Zé ao lado de uma foto atual da filha caçula.