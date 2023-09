Virginia Fonseca levanta suspeitas de nova gravidez ao passar mal: “Muita dor”

Após passar mal, Virginia Fonseca recebe atendimento médico em casa e abre o jogo sobre especulações de nova gestação

A influenciadora digital Virginia Fonseca deixou seus seguidores preocupados ao receber atendimento médico de urgência em sua própria residência neste sábado, 30. Inclusive, a loira se pronunciou sobre as especulações de uma nova gravidez, que começaram a ganhar força depois que ela realizou alguns exames médicos em casa.

Através do stories do Instagram, Virginia apareceu visivelmente abalada na última sexta-feira, 30, para relatar os seus sintomas: “Galera, to passando mal demais, demais mesmo, tipo muita dor no corpo, nossa, cabeça pesada, sei lá o que é isso”, disse a esposa de Zé Felipe, que chegou a desmarcar alguns compromissos para tentar se recuperar.

Mas neste sábado, 30, a influenciadora voltou a se sentir mal: “Não sei o que é, mas eu estou mal demais. Não estou com febre, mas meu corpo, minha cabeça”, disse a loira, que precisou receber atendimento em casa às pressas após apresentar febre. A empresária passou por exames de Covid e de dengue, além de tomar soro.

Com os sintomas, alguns seguidores questionaram sobre uma terceira gravidez, mas a mãe de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de 11 meses, rebateu as especulações: "Galera, já fiquei grávida duas vezes e em nenhuma das vezes meu corpo doeu assim. Não tem lógica. Estou com corpo doendo, braço, perna, tudo", explicou Virgínia.

Vale lembrar que Virgínia contou recentemente que pausou os planos de ter um terceiro herdeiro com o filho do cantor sertanejo Leonardo. A loira, que ganhou notoriedade ao dividir vídeos descontraídos em suas redes sociais, explicou que está passando por um tratamento contra suas dores de cabeça constantes e por isso, desistiu de uma nova gestação por enquanto.

