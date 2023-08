Virginia Fonseca desiste de nova gravidez e explica o motivo

Fazendo tratamento, influenciadora Virginia Fonseca, casada com Zé Felipe, revela que decidiu adiar os planos de terceira gestação

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais para falar sobre os planos de engravidar mais uma vez, na última terça-feira, 15. Mãe de Maria Alice e Maria Flor, a empresária revelou que desistiu de uma nova gestação por enquanto.

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, a loira respondeu algumas perguntas de fãs. Ao ser questionada sobre gravidez, logo no início da gravação, ela contou que está fazendo tratamento e por conta disso, resolveu adiar o plano.

"É verdade que desistiu de engravidar?", questionou a seguidora. "Então, Márcia, eu tava com planos pra engravidar por agora, tava até comentando com várias pessoas, só que eu acabei deixando um pouco de lado, porque, com essas crises de dor de cabeça (…) Eu tava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar", disse.

A famosa afirmou que precisa se dedicar ao tratamento contra dores de cabeça constantes. Ela ainda explicou que vai precisar mudar o processo, porque estava tratando uma doença, quando, na verdade, sofre de outra.

"Comecei um outro tratamento, que se eu quiser engravidar, eu preciso ver com a minha obstetra se, eu engravidando, posso continuar tomando o medicamento. Porque ele não tem contraindicação, mas é bom evitar. É bom evitar qualquer tipo de medicamento durante a gestação e tudo mais, até pelo bem-estar da criança", acrescentou Virginia.

Filha caçula de Virginia faz laser no bumbum; influenciadora explicou motivo

Filha mais nova de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Flor precisou passar por um procedimento inusitado. Com apenas um aninho, a pequena fez uma sessão de laser no bumbum.

Quem contou a história foi a própria influenciadora que mostrou a pequena usando óculos de proteção para passar pelo tratamento. Ela explicou que a questão era estética, mas sim para ajudar na cicatrização das assaduras.

"Fazendo laser no bumbum. Tá com assadura! Acho que é por conta dos antibióticos que ela tomou recentemente. Mas tá tudo tranquilo, a Florzinha é muito tranquila, né? Graças a Deus", declarou ela nas redes sociais.

Além de Maria Flor, o casal também é pai de Maria Alice, a primogênita que está com dois aninhos. Vale lembrar que a influenciadora, que é natural dos Estados Unidos, ganhou destaque ainda na adolescência, quando gravava vídeos para seu canal no YouTube. Durante sua trajetória, ela engatou o relacionamento com um dos filhos do cantor sertanejo Leonardo, o também cantor Zé Felipe. Atualmente, eles estão casados no civil.