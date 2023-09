A cara da mãe? Virginia Fonseca mostra semelhança impressionante com a filha

Comparando foto de sua infância, Virginia Fonseca mostra como primogênita é muito parecida com ela

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou como a filha mais velha, Maria Alice, de dois anos, é muito parecida com ela. Após provar que a mais nova, Maria Flor, de 11 meses, é a cara do pai, o cantor Zé Felipe, a empresária provou que uma das herdeiras também é sua cara.

Nesta quarta-feira, 27, a loira repostou uma montagem feita por fãs de uma foto dela da infância com uma de Maria Alice atual e impressionou com a forte semelhança. "Mini eu sim", riu Virginia Fonseca ao exibir a comparação.

É bom lembrar que a famosa deseja ter mais filhos com Zé Felipe e falou sobre aumentar a família.“Quando Deus permitir eu terei o terceiro filho. Já adianto que meu chip contraceptivo venceu, quando Deus quiser, vem”, revelou em seu canal no YouTube, enquanto respondia algumas perguntas feitas por seus fãs.

Virginia Fonseca aposta em vestido amarelo transparente em festa rosa

Virginia Fonseca comemorou o segundo ano de sua empresa com Samara Pink com uma festa toda em rosa, em São Paulo. Com dress code para todos os convidados de rosa, inclusive sua sócia usou a cor, a esposa de Zé Felipe se destacou ao surgir de amarelo e dividiu opiniões com sua escolha.

Em sua rede social, a nora do cantor Leonardo compartilhou cliques toda produzida para o grande evento e impressionou ao surgir com um vestido arrasador de cor amarela. Com fenda e transparência, Virginia Fonseca roubou a cena ao deixar até a calcinha preta em evidência.

Nos comentários, a influenciadora dividiu opiniões com o look. "Essa calcinha preta matou", não aprovaram a transparência. "Perfeita", elogiou Sama Pink a sócia. "Deusa", enalteceram outros. "Cadê a roupa rosa?", questionaram outros.