Victoria Beckham mostra o bolo de aniversário da filha caçula, Harper

Filha caçula de Victoria e David Beckham, Harper Seven fez aniversário e ganhou uma festa simples em família

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 12h01

A estrela Victoria Beckham e o marido, o ex-jogador de futebol David Beckham, comemoraram o aniversário de 11 anos da filha caçula, Harper Seven, no último final de semana. Eles organizaram uma festa simples com a presença da família e dos amigos na área externa da casa da família.

Nas redes sociais, Victoria mostrou o momento do Parabéns para a herdeira e exibiu o bolo de aniversário dela. Harper ganhou um bolo feito em tons de rosa e com várias velas na mesma cor.

Homenagens de aniversário para Harper Seven, filha de Victoria e David Beckham

No feed do Instagram, a mamãe coruja Victoria Beckham fez uma homenagem para a filha com um post com várias fotos dela. “Feliz aniversário de 11 anos para a minha pequena tudo! A alma mais doce, gentil e bonita que nós poderíamos desejar. Nós todos te amamos muito”, disse ela.

O papai David Beckham também homenageou a herdeira. “Feliz aniversário para a minha linda lady. 11 anos hoje, eu nem posso acreditar. Você é a garotinha mais linda e com o maior coração. Nós te amamos muito. Com amor, papai”, escreveu.

