Família Beckham celebra aniversário de 11 anos da filha mais nova Harper

David Beckham, sua esposa Victoria e os filhos Romeo, Cruz e Brookyn comemoraram o aniversário da filha caçula Harper

Neste domingo, 10, a filha mais nova de David e Victoria Beckham, Harper celebra seus 11 anos de vida.

Em seu Instagram, David Beckham compartilhou um vídeo de Harper ainda bem pequena. Na legenda, o ex-jogador de futebol escreveu: “Feliz aniversário para a minha Moça Bonita. 11 anos hoje eu não acredito. Você é a garotinha mais linda com o maior coração. Nós te amamos muito”.

A mãe de Harper, Victoria compartilhou uma série de fotos da filha em seu Instagram e escreveu na legenda: “Feliz 11º Aniversário para o nosso pequeno tudo!! A alma mais doce e gentil que nós poderíamos ter desejado. Todos nós a amamos muito”.

O irmão Brooklyn, que se casou com a atriz Nicola Peltz no início deste ano, também compartilhou uma série de cliques da irmã mais nova e escreveu: “Eu não consigo acreditar no quão velha você está agora. Te amo muito”.

Romeo Beckham compartilhou uma foto no mar ao lado de Harper e desejou um feliz aniversário para a irmã: “Feliz 11º aniversário Harper, eu te amo muito e mal posso esperar para te ver logo”.

E Cruzpublicou um vídeo e fotos da irmã mais nova, incluindo uma em que a filha mais nova de David Beckham aparecia ao lado de Taylor Swift. “Feliz aniversário Harper, eu te amo e não consigo acreditar que você está tãoo velha”, brincou o filho do ex-atleta com Victoria Beckham.

Confira aqui os posts da família Beckham para o aniversário de Harper!

