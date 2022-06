David Beckham aproveita viagem para a Itália com a filha Harper

O ex-jogador de futebol David Beckham compartilhou cliques na Itália com a filha mais nova

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 18h34

Nesta terça-feira, 14, David Beckham (47) compartilhou fotos de sua viagem para Itália ao lado da filha mais nova Harper (10).

Na programação da viagem pai e filha, o ex-jogador de futebol e a menina tomaram gelato, e andaram na clássica gôndola em Veneza.

Em seu Instagram, o atleta ainda compartilhou um vídeo dele e da filha tomando o clássico sorvete italiano logo cedo. “Ssshh não contem para a mamãe. Gelato às 9 da manha. Desculpe mamãe Victoria Beckham, criando memórias especiais com Harper”, escreveu David na legenda.

Nos comentários, a ex-Spice Girl Victoria Beckham (48) comentou sobre o look do marido e da filha no vídeo: “Vocês trouxeram para a mamãe um desses chapéus para casa? Amo muito vocês! Tempo especial com o papai é tudo”.

Os filhos de David e Victoria Beckham

Recentemente, a família Beckham se agitou com o casamento de Brookyln Beckham (23) com a atriz Nicola Peltz (27).

O casamento que teve celebrações durante três dias contou com a presença de nomes como Serena Williams (40) e Eva Longoria (47).

E o jovem Cruz Beckham (17) apareceu nesta semana com uma nova namora em uma casa da família Beckham avaliada em 6 milhões de libras, equivalente a 36 milhões de reais.

Confira aqui imagens da viagem de David Beckham com a filha Harper!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Beckham (@davidbeckham)

Reprodução: Instagram