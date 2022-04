Filho de David Beckham vai se casar com a atriz Nicola Peltz neste final de semana

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz irão celebrar o casamento durante três dias, o primeiro evento acontece nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 8, começam as celebrações do casamento de Brooklyn Beckham(23) com a atriz Nicola Peltz (27).

O filho mais velho de Victoria (47) e David Beckham (46) e a atriz da série Bates Motel ficaram noivos em julho de 2020, e neste final de semana o casal sobe no altar.

Neste dia 8, acontecerá em Palm Beach na Florida um coquetel de boas vindas aos convidados para o casamento.

No sábado, 9, ocorre a cerimônia e festa de casamento de Brooklyn e Nicola também na Florida. O traje black-tie foi requisitado no convite.

As celebrações se encerram no domingo, 10, com um brunch em que os convidados foram pedidos para vestirem looks casuais.

Brasileira no casamento!

A massoterapeuta brasileira Rebecca Faria (28) vai marcar presença no casamento de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz.

A brasileira de Niterói é dona de um spa em Beverly Hills e atende Nicola, sua mãe Claudia Peltz e Brooklyn.

Rebecca também já atendeu outras celebridades como Ariana Grande (28), Hailey Bieber (25) e Kourtney Kardashian (42).