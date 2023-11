Vestido ousado e decoração romântica: os segredos do casamento de Duda Reis

Veja os segredos do casamento de Duda Reis; influenciadora casou com cabeleireiro em festa luxuosa no interior de São Paulo

A influenciadora Duda Reis se casou na tarde desta segunda-feira, 27, com o empresário e hairstylis Du Nunes. A celebração aconteceu no interior de São Paulo e chamou a atenção pelo bom gosto e pela elegância.

Dez anos mais jovem que o noivo, a loira estava ao lado de familiares e amigos ao dizer o sonhado "sim". O casamento aconteceu apenas um ano e três meses após o início do namoro, que começou quando a artista estava em um momento turbulento.

O que teve no casamento de Duda Reis?

Além de um coral com maestro e música ao vivo, a cerimônia também contou com uma decoração chiquérrima repleta de rosas-brancas. Duda Reis entrou ao lado do pai ao som de Never Enough, música que faz parte da trilha do filme O Rei do Show.

O vestido usado pela influenciadora chamou a atenção. Isso porque ele fugiu do tradicional, apesar de manter o branco puro e a presença de muitos bordados com cristais. Confeccionado pelo ateliê de Gabrieli Furlan, a peça escolhida tem modelo curto e estruturado, com corpet bem marcado, decote semi canoa. Para arrematar o visual romântico, a loira usou laço nos cabelos.

Nas redes sociais, os mais de 9,3 milhões de seguidores da influenciadora elogiaram a produção escolhida para o momento do sim. “Belíssima! Que vestido maravilhoso! Como queria casar com um vestido desse!”, comentou um. “Princesa… amei o look”, disse outro. “Deslumbrante! Maravilhosa….. apenas isso! A noiva mais linda”, afirmou outro.

Após o casamento, Duda Reis publicou uma declaração de amor para o marido. "Ontem nos casamos no civil numa celebração super íntima e ao lado das pessoas que mais amamos. Conseguíamos sentir o toque e a mão de Deus sobre nós durante cada segundo, Deus ama casamentos. Caminharemos eternamente juntos, de mãos dadas, com os pés na terra e com os olhos sempre na direção do céu. Deus nos proporcionou nosso encontro e nossa união, essa foi a maior benção das nossas vidas e deixaremos um legado muito lindo nessa existência", disparou ela.