Thelminha surge fantasiada de serpente para baile de Halloween em São Paulo

Careca? Ex-BBB Thelma Assis choca com fantasia: "Cobras trocam de pele"

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 10h47

A vencedora do BBB 20, Thelma Assis (37), caprichou na fantasia para uma festa de Halloween nesta quinta-feira, 13. Thelminha, como é popularmente conhecida, usou um vestido de couro com textura que imitava pele de cobra, lentes de contato, maquiagem e aplicações de escamas na cabeça e no peito. O cabelo estava em uma ‘baldcap’, uma touca que esconde os fios e deixa apenas a ilusão de estar careca.

Nas redes sociais, a médica refletiu e disse que escolheu esta fantasia pelo significado de estarmos em constante evolução e 'sempre trocando nossas peles'. "As cobras trocam de pele todas as vezes que precisam crescer… E nós estamos sempre buscando nosso crescimento e evoluindo cada vez mais!", explicou a famosa.

Semana de Moda em Paris

Thelma compareceu à Semana de Moda em Paris, na França. O evento neste ano foi realizado de 26 de setembro a 04 de outubro. Ela surgiu na janela da capital francesa em clique para o Instagram, com um vestido elegante vermelho e preto todo rendado. Para completar, ainda usava uma bota preta que ia até antes do seu joelho.

Para a Glamour, Thelma contou como foi a experiência de ir à Paris. "Foi incrível, minha primeira semana de moda internacional. Eu já tinha tido contato com esse universo da moda que eu amo, no SPFW, na casa de criadores, agora pra prestigiar o desfile da Balman, é algo único".

A médica ainda explicou sobre sua pós-graduação em Medicina da Família e como os estudos ajuda em sua perfomance na televisão, no quadro Bem Estar, no programa É de Casa. "É muito gratificante poder conciliar comunicação com a minha profissão há mais de três anos. Além de fazer de tudo, ficar 24 horas se montando de cobra, a gente ainda faz pós-graduação", brincou a ex-BBB.