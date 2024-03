Saiba quanto custou o casamento luxuoso de Júlia Horta, ex-Miss Brasil

Júlia Horta oficializou a união com o empresário João Beck no Rio de Janeiro; ex-Miss Brasil reuniu cerca de 200 convidados para a ocasião

Eleita Miss Brasil no ano de 2019, Júlia Horta (29) oficializou a união com o empresário João Beck (39) em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A também palestrante e jornalista reuniu cerca de 200 convidados para a cerimônia luxuosa, que encantou a web.

A cerimônia aconteceu no Solar Real, espaço tradicional destinado para eventos na cidade carioca. Segundo a CARAS Brasil apurou, o local cobra R$ 36,5 mil para a quantidade de convidados que Júlia Horta reuniu.

O pacote varia de acordo com o número de convidados, começando em R$ 27 mil para 80 pessoas e podendo chegar até R$ 41 mil para 300. No pacote, estão inclusas infraestrutura básica para o evento, manobrista, cinco horas de festa, uma hora de cerimônia e algumas opções de cadeiras e mesas.

Leia também: Ex-Miss Brasil Júlia Horta entrega emoção em casamento e revela detalhes de segunda Lua de Mel

Antes do casamento da ex-Miss Brasil, a maquiadora e influenciadora digital Mari Maria (31) escolheu o espaço para sua renovação de votos com o empresário Rudy Loures (36). Os dois celebraram 10 anos de união em meados de fevereiro, e reuniram cerca de 25 convidados.

A lista de convidados de Júlia contou com outras misses, dentre elas Teresa Santos (25), Monalysa Alcântara (25), Mia Mamede (28), Jakelyne Oliveira (30), Maria Brechane (19) e Raissa Santana (28), que representaram o País em diferentes anos do concurso.

Antes da grande festa, ela e seu marido haviam reunido cerca de 15 familiares para celebrar a união. Agora, o casal curte uma rápida Lua de Mel em Jericoacoara, no Ceará. Em maio, ela irá viajar para Portugal ao lado do marido e pretende estender o romance, tendo alguns dias para aproveitar uma segunda Lua de Mel.

CONFIRA FOTOS DO CASAMENTO LUXUOSO DE JÚLIA HORTA, EX-MISS BRASIL: