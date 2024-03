Ex-Miss Brasil Júlia Horta entrega emoção em casamento e revela detalhes de segunda lua de mel

Em entrevista à Revista CARAS, Júlia Horta reflete sobre cerimônia cheia de romantismo e planos após casamento

Emoção é a palavra que melhor define a cerimônia que selou o amor da Miss Brasil 2019, Júlia Horta (29), com o empresário João Beck (39). “A primeira vez que provei meu vestido de noiva, eu me olhei no espelho e falei que nunca tinha me visto tão bonita e chorei. Eu fui uma noiva emocionada, porque até com a degustação do bufê eu chorava, em todos os momentos me emocionei”, diz a jornalista, palestrante e influenciadora, que reuniu amigos e familiares em cerimônia cheia de romantismo no Solar Real, em Santa Teresa, no Rio.

A mineira, que sempre sonhou em se casar e colecionavas referências de como seria o seu enlace, oficializou a união um mês antes, no religioso e no civil, em Juiz de Fora, cidade natal dela. “Tenho toda a minha família católica, então isso era importante para mim, mas, ao mesmo tempo, eu também sonhava com uma cerimônia ao ar livre”, explica a noiva, que surpreendeu os convidados ao ter o cão do casal, Bolt, entrando com as alianças ao lado do primo da noiva, Davi. Apaixonada por seus pets, Júlia ainda colocou fotos de suas duas gatas, para que elas estivessem presentes de alguma maneira.

Da primeira vez, o casal fez apenas um jantar para 15 pessoas e, agora, reuniu 200 pessoas para a festa. “Eu estava muito feliz de reunir tanta gente diferente para celebrar o nosso amor. Nossa família toda lá, amigos de todos os cantos. Curtimos muito a festa, dançamos pra caramba com eles”, conta a beldade. Na lista de convidados, destaque para as misses Teresa Santos (25), Monalysa Alcântara (25), Mia Mamede (28), Jakelyne Oliveira (30), Maria Brechane (19) e Raissa Santana (28), que representaram o País em diferentes anos.

“O Miss faz com que a gente crie laços, amizades. Passamos períodos intensos quando a gente faz viagens e, quando temos esses momentos juntas, criamos um vínculo forte, que parece de anos. A gente passa pelas mesmas coisas, isso gera uma sintonia muito grande. Só que cada uma está numa cidade e, às vezes, a rotina é diferente. Aí falei: ‘Quero muito que meu casamento seja um momento de estarmos juntas’ e foi maravilhoso recebê-las”, vibra a noiva, que lamentou a ausência de Julia Gama (30), que, por morar no México, não conseguiu vir. “Ficamos trocando figurinhas, histórias, experiências. Sinto que eu nunca me senti tão entendida desde que fui coroada. Júlia é uma irmã para mim e fiquei com a honra de estar lá abençoando o casamento dela”, frisa Mia, Miss Brasil 2022.

Assim como o enlace foi dividido em dias diferentes, a lua de mel também será. Agora, o casal curte dias em Jericoacoara, no Ceará. “A gente fez uma mais curtinha por causa da correria. Vou lançar um livro, O Empoderamento Começa no Autoconhecimento, no final do mês, o João também está trabalhando muito, então a gente decidiu tirar alguns dias só para descansar mesmo”, conta Júlia. Em maio, ela vai para Portugal dar uma palestra e deve estender a viagem e ter uma lua de mel por lá. Seja no Nordeste ou na Europa, o importante é estar ao lado do marido.

“É aquele tipo de história que não tem como explicar muito em palavras, porque é muito sobre sentimento mesmo. Ele me pediu em casamento com seis meses de namoro. A gente até falou sobre isso nos nossos votos, que era uma certeza muito grande desde a primeira vez, tanto da minha parte quanto da parte dele”, relata ela, que está com o empresário há quase dois anos. “É lindo de ver tudo o que a gente já construiu junto, o quanto a gente é parecido em tudo, o quanto a gente se dá bem. Ele é o grande amor da minha vida”, se declara.

FOTOS: ESTUDIO MEGAZAP/PAOLA VIDAL E ROBERTO VALLIM