Rodrigo Faro celebra o aniversário da filha caçula em festa luxuosa

Filha caçula de Rodrigo Faro e Vera Viel ganha festa de aniversário luxuosa para celebrar seus 11 anos de vida: ‘Sorrisos e conquistas’

O apresentador Rodrigo Faro e a esposa, Vera Viel, comemoraram o aniversário da filha caçula, Helena, em grande estilo. Eles celebraram os 11 anos da herdeira em um salão de festas com a decoração com tema da personagem Hello Kitty.

A menina ganhou uma festa com decoração luxuosa, com direito a painel decorado, doces personalizados e vários personagens do universo da Hello Kitty em vários tamanhos.

Nas redes sociais, os pais mostraram as fotos da festa e o comunicador se declarou para a herdeira. "Parabéns à minha Helena pelos seus 11 anos! Nossa caçula que ilumina nossos dias com alegria desde o primeiro momento. Que este novo ano traga ainda mais sorrisos e conquistas para a nossa princesa! Viva você, filha! Te amamos muito!", disse ele.

Rodrigo Faro nega boatos de que vá sair da Record TV

Há poucos dias, Rodrigo Faro compartilhou um desabafo nas redes sociais para negar os boatos de que iria sair da Record TV."Tem saído em vários lugares que recebi proposta de outro canal, que eu vou deixar a Record. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou muito feliz na Record. O Hora do Faro tem audiência, tem prestígio, tem faturamento, tem clientes, tem muita gente que acredita no nosso programa, o Canta Comigo, o Canta Comigo Teen, fazem o maior sucesso, super audiência. É um programa que toda a família pode assistir. Eu estou muito realizado na Record e de verdade. Desde que eu estou aqui na Record, eu nunca recebi proposta de nenhum outro canal", afirmou ele.

E completou: "Eu só vou deixar a Record o dia que a Record não quiser mais. ‘Não queremos mais o Faro’. Aí beleza, pode acontecer um dia. Eu estou realizado, realizando o meu grande sonho sendo comunicador. Nunca recebi proposta de Globo, nunca recebi proposta de nenhuma emissora, nem agora e nem nunca. Só para deixar muito claro para vocês, se um dia eu sair da Record é porque a Record não quis mais".

Por fim, ele celebrou o seu trabalho na TV. "Aqui eu tive a grande oportunidade, a grande chance da minha vida. Eu tenho uma relação incrível com todas as pessoas aqui da emissora, principalmente com vocês, que eu tenho o carinho, o amor. Ontem eu recebi tanto carinho lá no The Town vendo toda a galera lá, foi tão especial. Tá tudo bem, continuamos na Hora do Faro, no Canta Comigo, e no que mais aparecer, e no streaming em breve", afirmou.