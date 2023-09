Regiane Alves faz rara aparição com o namorado após reatar relação

Menos de dois meses após reatar o namoro, Regiane Alves posa sorridente com o namorado em sua festa de aniversário luxuosa

A atriz Regiane Alves comemorou o seu aniversário em grande estilo em uma mansão no Rio de Janeiro nesta semana e contou com a companhia especial do seu namorado, o empresário Duda Peixoto. Os dois vivem um relacionamento discreto, mas abriram uma exceção ao posarem juntos na festa dela.

Nas redes sociais, ela abriu um álbum de fotos com vários momentos de sua festa e apareceu sorridente ao lado do namorado e também dos filhos, João Gabriel e Antônio, frutos de relacionamento anterior.

Vale lembrar que Regiane anunciou que reatou o namoro em julho deste ano. Ela contou que eles passaram por uma crise, mas superaram e estão juntos novamente. “Voltei. Foi uma pequena crise, já passou. Só foi um intervalo, acabou. Faz parte. É muito trabalho também. Esse lugar da mulher, de filhos, trabalho, namoro... É muita coisa para administrar. Foi por pouco tempo. Foi um lapso só”, contou ela no Jornal O Globo.

Os dois assumiram o namoro durante o carnaval deste ano, em fevereiro, ao aparecerem juntos em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Regiane Alves posa com o namorado em sua festa de aniversário

Quem é o pai dos filhos de Regiane Alves?

A atriz Regiane Alves é mãe de dois meninos, João Gabriel e Antônio. Eles são frutos do antigo relacionamento dela com o cineasta João Gomez, que é filho da atriz Regina Duarte.

Os dois foram casados por 7 anos. Eles se conheceram em 2000 quando gravaram uma novela na Globo e se separaram no ano de 2017. Hoje em dia, João Gomez é casado com a atriz Talita Younan, com quem teve uma filha, Isabel.

Regiane Alves deixou a Globo após Vai na Fé

A atriz Regiane Alvesencerrou o contrato com a Globo após 24 anos de parceria. Ela se despediu da novela Vai na Fé, trama das 7, na qual interpretou a personagem Clara, e também deixou a emissora carioca. Para finalizar esse ciclo em sua vida, ela escreveu um texto de despedida no Instagram.

"Hoje encerro um ciclo de 24 anos na Globo. Uma empresa, quer dizer, uma mãe para mim, que me acolheu em vários momentos da minha vida. Comecei na oficina de atores em SP, fui contratada pelo Ricardo Waddington que apostou no meu talento, fiz e tive a sorte e oportunidade de fazer grandes personagens que estão aí no imaginário do povo brasileiro. Sempre trabalhei em cada personagem com muita paixão e amor por cada uma. Como disse @papa10: deve ter um céu para receber essas personagens, para aonde elas vão depois que acaba um projeto? Amo fazer novela e amo o que faço! Se manter nesta profissão é algo raro como disse Viola Davis em seu livro, eu sei que sou 1% que consegui me manter estável numa profissão tão instável", disse ela.

E completou: "Entrei menina, cresci aos olhos do público, fiz grandes amizades que levo no meu coração, tive paixões, numa época que o Compliance não existia, risos … conheci o pai dos meus filhos nesta empresa, um parceiro de vida, fui mãe, meus filhos tiveram a oportunidade de ver a mamãe aqui atuando. E agora encerro com um sucesso que é Vai na Fé. Obrigada por tanto, @tvglobo. Que o talento ainda seja prioridade. Não é uma despedida, é um até logo…".